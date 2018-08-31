Государственный департамент США в четверг выступил с заявлением, осуждающим поведение России в Керченском проливе, призвав Москву не препятствовать международному судоходству в Азовском море.
Kariniai laivai, Ukraina, Krymas, Juodoji jūra
© AFP/Scanpix

"С апреля Россия задержала сотни коммерческих судов в Керченском проливе, а в последние недели помешала как минимум 16 коммерческим судам дойти до украинских портов", – говорится в заявлении Госдепартамента.

"Действия России, нацеленные на воспрепятствование морскому судоходству, являются дальнейшими примерами кампании по дестабилизации Украины, а также неуважения к международным нормам. США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе ее территориальных вод. Мы призываем Россию прекратить действия, мешающие международному судоходству в Азовском море и в Керченском проливе", – говорится в заявлении Госдепартамента.

Голос Америки
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

США строят в Восточной Европе воздушный щит от России (7)

ВВС США проводят авиационные учения со своими...

Украина подала запрос в США на покупку систем противовоздушной обороны (23)

Украина подала запрос в США по покупке систем...

СМИ России: США и Россия готовятся к столкновению в Сирии? (16)

В обзоре российских газет за 28 августа:

Глава МИД России пообещал ответ на новые санкции США (13)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров...

Россия развернула у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей (29)

В августе российское соединение в Средиземном море...

В мире

США требуют от России прекратить красть и пытать людей в Крыму (3)

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине...

МИД Украины уже подготовил документы на разрыв договора о дружбе с Россией (1)

Министерство иностранных дел подготовило пакет...

В Украину не пустили российского дипломата (1)

Пограничники в четверг не позволили заехать в Украину...

В США опубликовали расшифровку разговора Ельцина с Клинтоном о Путине (1)

Борис Ельцин в разговоре с Биллом Клинтоном называл...

США осуждают поведение России в Керченском проливе (2)

Государственный департамент США в четверг выступил с...

TOP новостей

Vladimiras Libenko Vladimiras Libenko Aleksandras Učitelevas

Украинец в Йонаве: уже говорит по-литовски и зарабатывает больше других (23)

Владимир Либенко приехал в Литву из три года назад и...

Последний день уходящего лета прольется дождем

В пятницу заканчивается календарное лето. В Литве в...

Науседа уходит с поста президента банка и скоро объявит, пойдет ли в президенты Литвы (42)

Уходящий с поста советника президента банка SEB bankas...

Профессор о демографии в Литве: мы опустились на дно (183)

Статистика показывает, что на каждую женщину в Литве в...

Лауринавичюс: Россия не блефует, а готовится к открытой войне с Западом (163)

В минувший вторник Россия заявила, что готовится к...