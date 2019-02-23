США осудили применение военными в Венесуэле силы против волонтеров на границе

США решительно осуждают применение силы венесуэльскими военными против безоружных мирных жителей и невинных волонтеров на границе Венесуэлы с Бразилией. Об этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в заявлении, распространенном в пятницу, 22 февраля.

Так в Белом доме отреагировали на столкновения между солдатами вооруженных сил Венесуэлы и представителями коренного населения - индейцами народности пемон. Те препятствовали проезду военнослужащих к границе, после чего последние открыли огонь. В результате, по данным издания El Nacional, погибли два представителя местной народности, еще минимум 22 получили ранения.

Каракас пытается не допустить поставок в страну гуманитарной помощи из США через сухопутную границу с Бразилией.

"Вопиющее нарушение прав человека"

В Белом доме в ответ пограничный инцидент назвали "вопиющим нарушением прав человека" главой Венесуэлы Николасом Мадуро, добавив, что те, кто выполняет его приказы, "не останутся безнаказанным".

США "настоятельно призывают венесуэльских военных выполнить свой конституционный долг по защите граждан Венесуэлы" и разрешить допуск гумпомощи в страну, указала Сандерс.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, подписал свой первый "президентский указ - о разрешении доступа гуманитарной помощи" и открытии всех границ страны.