США призывают Россию немедленно освободить арестованных крымских татар, а также других "несправедливо осужденных украинцев", – заявил представитель Госдепартамента Роберт Палладино в Твиттере.
Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал до 15 мая 23 крымскотатарских активиста по подозрению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной Верховным судом России террористической в 2003 году.
В Украине её деятельность не запрещена.
27 марта сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в нескольких населённых пунктах аннексированного Крыма обыски и задержания в домах крымских татар по уголовным делам об организации деятельности и участии в террористической группе.
Задержанные крымские татары — активисты правозащитной организации "Крымская Солидарность", многие из них — гражданские журналисты.
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