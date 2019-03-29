Госдепартамент США осудил действия российских властей по задержанию 23 жителей аннексированного Крыма, подозреваемых в участии в запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.
FSB nusitaikė į Krymo totorius: surengtos 25 kratos, skelbia apie 20 sulaikytų asmenų
© Itar-Tass / Scanpix

США призывают Россию немедленно освободить арестованных крымских татар, а также других "несправедливо осужденных украинцев", – заявил представитель Госдепартамента Роберт Палладино в Твиттере.

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал до 15 мая 23 крымскотатарских активиста по подозрению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной Верховным судом России террористической в 2003 году.

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В Украине её деятельность не запрещена.

27 марта сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в нескольких населённых пунктах аннексированного Крыма обыски и задержания в домах крымских татар по уголовным делам об организации деятельности и участии в террористической группе.

Задержанные крымские татары — активисты правозащитной организации "Крымская Солидарность", многие из них — гражданские журналисты.

"Голос Америки"
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