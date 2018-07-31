Ситуация с санкциями Вашингтона в отношении Москвы на текущем этапе "останется как есть". Об этом в понедельник, 30 июля, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме во время совместной пресс-конференции с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.
В ходе общения с журналистами итальянский премьер первым затронул эту тему, указав, что отказ от санкций "невозможно себе представить".
Комментарий Трампа сделан на фоне неутихающей критики в адрес главы Белого дома за его позицию в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.
Минфин США допускал вывод "Русала" из-под санкций
В ходе пресс-конференции с Конте президент США также вновь раскритиковал Германию за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" и недостаточно высокие, по его мнению, расходы на оборону НАТО.
В пятницу, 27 июля, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа изучает возможность отказа от штрафных мер в отношении российской алюминиевой компании "Русал", введенных из-за его связей с бизнесменом Олегом Дерипаской.
Предприниматель попал в санкционный список США после публикации "Кремлевского доклада". В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров "Русала".
Власти Франции запретили использование мобильных телефонов в школах
Парламент Франции окончательно одобрил законопроект,...
Трамп заявил, что согласен на встречу с президентом Ирана "без предварительных условий"
Дональд Трамп объявил, что готов встретиться с...
Таджикистан: при загадочных обстоятельствах погибли иностранные велосипедисты (1)
Четверо иностранных велосипедистов, погибших после...
В Донбассе погиб сражавшийся за Украину житель Латвии с позывным "Ронин" (6)
В Украине погиб житель Латвии , сражавшийся на стороне...
Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы". Оказалось, что Путин знал о радиостанции больше него (5)
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов ушел из совета...
TOP новостей
Подпольная торговля алкоголем: продают в любое время и с доставкой эксперимент DELFI (19)
С 1 января алкоголь в Литве с понедельника по субботу...
Yandex.Taxi готова к любым проверкам в Литве (11)
Компания российского капитала Yandex . Taxi в понедельник...
"Подайте на меня в суд за домогательства!" Регимантас Адомайтис про уход из кино и детей-князей (1)
Полюбившийся зрителям за роли благородных жуликов в...
Некоторые города Литвы скептически относятся к ограничению движения дизельных автомобилей (36)
Представители органов власти некоторых крупных...