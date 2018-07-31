Ситуация с санкциями Вашингтона в отношении Москвы на текущем этапе "останется как есть". Об этом в понедельник, 30 июля, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме во время совместной пресс-конференции с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

В ходе общения с журналистами итальянский премьер первым затронул эту тему, указав, что отказ от санкций "невозможно себе представить".

Комментарий Трампа сделан на фоне неутихающей критики в адрес главы Белого дома за его позицию в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

Минфин США допускал вывод "Русала" из-под санкций

В ходе пресс-конференции с Конте президент США также вновь раскритиковал Германию за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" и недостаточно высокие, по его мнению, расходы на оборону НАТО.

В пятницу, 27 июля, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа изучает возможность отказа от штрафных мер в отношении российской алюминиевой компании "Русал", введенных из-за его связей с бизнесменом Олегом Дерипаской.

Предприниматель попал в санкционный список США после публикации "Кремлевского доклада". В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров "Русала".