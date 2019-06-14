После предполагаемого нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе американские военные опубликовали видеозапись, компрометирующую Иран. На видео, опубликованном в четверг, 13 июня, запечатлено, как к танкеру Kokuta Courageous подходит катер Корпуса стражей иранской революции (КСИР), и люди с этого катера, как утверждает американское центральное командование Centcom, удаляют неразорвавшуюся магнитную мину с корпуса танкера.

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На видеозаписи видны люди, которые возятся на стенке корпуса нефтеналивного танкера и, судя по всему, что-то убирают оттуда. После этого катер снова отходит от танкера. По заключению Centcom, в Оманском заливе совершено нападение с применением магнитных мин. В заявлении командования отмечается, что мировое сообщество не заинтересовано в новом конфликте на Ближнем Востоке, однако США будут защищать свои интересы.

Японский оператор танкера Kokuka Courageous опроверг информацию о том, что его судно подверглось торпедному удару. Команда судна еще до взрыва видела "летящие объекты", заявил президент японской компании Kokuka Sangyo на пресс-конференции в Токио 14 июня. Он отметил, что команда танкера уже вернулась обратно на судно.

Иран отвергает обвинения США

Между тем Иран отверг обвинения, выдвинутые против него США, подчеркнув, что он видит свою задачу в том, чтобы обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе. "Наша задача заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность в проливе, и мы при первой возможности спасли команды танкеров, подвергшихся нападению", - заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави в интервью государственному радио. Он заявил, что обвинения США в том, что Иран якобы причастен к нападению на танкеры в Оманском заливе, вызывают беспокойство.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом на основе информации от спецслужб, а также о типе примененного оружия и изощренном характере нападения полагает, что за нападениями на два танкера в Оманском заливе стоит Иран.

Оманский залив связан с Персидским заливом через Ормузский пролив, который играет весьма важную роль в транспортировке нефти. Почти пятая часть всей транспортируемой в мире нефти проходит через Ормузский пролив. Иран неоднократно угрожал закрыть пролив в том случае, если он лишится возможности продавать свою нефть из-за американских санкций.