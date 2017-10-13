С аналогичными утверждениями выступил и министр обороны Польши Антоний Мацаревич. По его словам, заявления России "лживы" и служат цели оправдания агрессии со стороны Москвы.

"Чтобы оправдать агрессию, Россия делает ложные и неправдивые заявления о наших действиях, которые совершенно оборонительные", - цитирует слова министра польское издание Rzeczpospolita. Министр подчеркнул, что действия Москвы просто вынуждают польские власти разместить в стране в будущем американскую дивизию, "а может быть и две".

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Минобороны РФ обвиняет

Ранее в тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил Пентагон в переброске в Польшу второй бронетанковой бригады США.

"На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017" в Польшу по-тихому прибыла вторая бронетанковая бригада США и развернулась там вместе со своей бронетехникой", - цитирует его агентство "Интерфакс".

При этом Конашенков признал, что параллельно с российско-белорусскими учениями проводилась ротация третьей американской бронетанковой бригады, однако, по его словам, ее военная техника так и осталась в Польше.

В Госдуме РФ пригрозили, что ответом на переброску в Польшу бронетанковой бригады США может стать усиление группировки ракетных комплексов "Искандер", уже размещенных в Калининградской области.