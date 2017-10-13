Посольство США в Варшаве в четверг, 12 октября, опровергло обвинения Минобороны России о переброске на территорию Польши еще одной танковой бригады. Как заявили в дипломатическом учреждении, речь идет не об усилении воинского контингента, а о ротации сил, которые находятся в Европе с начала 2017 года в рамках миссии НАТО.
Pirmąkart Lietuvoje nugriaudėjo JAV tankų „Abrams“ pabūklai
© A.Pliadžio nuotr.

С аналогичными утверждениями выступил и министр обороны Польши Антоний Мацаревич. По его словам, заявления России "лживы" и служат цели оправдания агрессии со стороны Москвы.

"Чтобы оправдать агрессию, Россия делает ложные и неправдивые заявления о наших действиях, которые совершенно оборонительные", - цитирует слова министра польское издание Rzeczpospolita. Министр подчеркнул, что действия Москвы просто вынуждают польские власти разместить в стране в будущем американскую дивизию, "а может быть и две".

Статьи по теме:
В России заявили о переброшенной "по-тихому" в Польшу бронетанковой бригаде США  (89)

Минобороны РФ обвиняет

Ранее в тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил Пентагон в переброске в Польшу второй бронетанковой бригады США.

"На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017" в Польшу по-тихому прибыла вторая бронетанковая бригада США и развернулась там вместе со своей бронетехникой", - цитирует его агентство "Интерфакс".

При этом Конашенков признал, что параллельно с российско-белорусскими учениями проводилась ротация третьей американской бронетанковой бригады, однако, по его словам, ее военная техника так и осталась в Польше.

В Госдуме РФ пригрозили, что ответом на переброску в Польшу бронетанковой бригады США может стать усиление группировки ракетных комплексов "Искандер", уже размещенных в Калининградской области.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Что мешает ЕС и Украине договориться о транзите газа (5)

Украина хочет, чтобы ЕС отказался от строительства...

Украинский язык на ТВ: закон действует, но в эфире - без особых изменений (2)

С 13 октября начал действовать закон, обязывающий...

Эрдоган сообщил о планах приобрести российские ЗРК С-500 (8)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об...

Генеральный директор Samsung объявил об отставке

Генеральный директор южнокорейской компании Samsung Квон...

США опровергли обвинения РФ о переброске новых танков в Польшу (5)

Посольство США в Варшаве в четверг, 12 октября,...

TOP новостей

В Польшу - не только за продуктами: что еще оттуда везут соотечественники (2)

Жители Литвы ездят в польские торговые центры не только...

Упор лежа. Как выглядит служба по призыву в современной литовской и эстонской армии (19)

В Литве и Эстонии призыв остался, а медицинские...

Климатолог: такого сентября в Литве не было 50 лет (4)

Такого дождливого сентября в некоторых регионах Литвы...

Учитель немецкого из Литвы разделывает рыбу в Норвегии (49)

В следующем году будет 10 лет как Альбертас Келмялис...

Две Литвы просматриваются ярче сквозь призму покупок (38)

Литовский покупатель - охотник за акциями, экономный и...