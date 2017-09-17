США опровергают перемену позиции по Парижскому соглашению

После встречи министров окружающей среды в субботу комиссар ЕС по вопросам климата Мигель Ариас Каньете заявил, что представители Трампа дали понять - США либо просто сохранят членство в соглашении 2015 года, либо пересмотрят условия, на которых они могли бы остаться в сделке.

Однако Белый дом настаивает, что никаких перемен в позиции не было - США по-прежнему намерены выйти из соглашения.

В июне, объявляя о выходе из Парижского соглашения, Трамп назвал это частью своей "торжественной обязанности защищать Америку". Он пообещал, что будет добиваться новой сделки, которая не ущемляет американский бизнес.

Критики этого решения заявляют, что оно означает отказ США от мирового лидерства в решении крупнейшей проблемы, стоящей перед международным сообществом.

Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Сделка обязывает США и еще 187 стран не позволять средней температуре на планете расти выше 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, а по возможности снизить ее до 1,5˚С. Только Сирия и Никарагуа не подписали соглашение.

О чем Трамп объявил в июне

Выступая в Розовом саду у Белого дома в июне, Трамп охарактеризовал Парижское соглашение как сделку, призванную создать препятствия и разорить США.

Он утверждал, что соглашение приведет к потере 6,5 млн рабочих мест и трех триллионов долларов ВВП - в то время как конкурирующие экономики, в том числе Китай и Индия, будут в более выгодном положении.

"Чтобы исполнить мою торжественную обязанность защищать Америку и ее граждан, США выйдут из Парижского соглашения по климату... мы начнем переговоры, чтобы вновь войти в Парижское соглашение или в совершенно новую сделку на условиях, которые справедливы для Соединенных Штатов", - заявил он.

Во время визита во Францию в июле Трамп тем не менее намекнул, что США могут поменять свою позицию по сделке, но не сказал ничего конкретного.

"Что-то может произойти в отношении Парижского соглашения... Мы посмотрим, что произойдет", - говорил он.

Что говорят сейчас?

В субботу Wall Street Journal со ссылкой на комиссара ЕС по климату сообщила, что сотрудники администрации Трампа изменили позицию. Они говорили, что Америка не выйдет из соглашения, и предлагали участие на новых условиях, писало издание.

Согласно WSJ, перемена позиции произошла на встрече министров окружающей среды из приблизительно 30 стран в Монреале. На собрании присутствовал наблюдатель из США.

США "заявили, что не будут заново обсуждать участие в Парижском соглашении, но попытаются пересмотреть условия, на которых они могут сохранить членство", заявил Каньете.

Он добавил, что в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе пройдет встреча с американскими представителями, "чтобы оценить, какова реальная позиция США", писало агентство Франс пресс.

"Это сообщение, которое серьезно отличается от того, что мы раньше слышали от президента Трампа", - добавил Каньете.

В то же время чилийский министр охраны окружающей среды Марчело Мена написал в "Твиттере": "Я был на встрече, и представитель [США] не исключал продолжения участия в соглашении и опроверг заключение нового договора".

Однако в заявлении, выпущенном позже в субботу, представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила: "Позиция США по Парижскому соглашению никак не изменилась".

"Как президент совершенно четко дал понять, США выходят [из соглашения], если нам не дадут возможности заключить сделку на более выгодных для нашей страны условиях", - подчеркнула она.

Что это изменит?

Bloomberg писал, что США "больше не хочет выходить из соглашения, а затем заново участвовать в переговорах, а хочет обсудить условия участия в Парижском соглашении изнутри".

В то время как Белый дом настаивает, что его позиция не изменилась, решение не выходить из сделки, а вместо этого сфокусироваться на переговорах, сохраняя статус участника соглашения, выглядело бы значительной переменой.

Los Angeles Times пишет, что решение остаться в Парижском соглашении может стать "одним из наиболее противоречивых" в президентстве Трампа.

Оно также может разозлить наиболее консервативных сторонников Трампа, в то время как его и так критикуют за сотрудничество с демократическими лидерами, пишет либеральный журнал Mother Jones.