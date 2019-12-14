США официально отменили новые штрафные пошлины против Китая

Белый дом намеревался уже с 15 декабря обложить 15-процентной пошлиной китайские товары на сумму 160 млрд долларов. Теперь ее введение отложено на неопределенный срок.
Kinija ir JAV
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США после частичного урегулирования торгового конфликта с КНР официально отказались вводить в действие новые штрафные пошлины против китайских товаров. Запланированное на 15 декабря введение 15-процентных пошлин на товары из КНР на сумму 160 млрд долларов отложено на неопределенный срок, сообщила канцелярия уполномоченного США по торговле Роберта Лайтхайзера в пятницу, 13 декабря.

Ранее США и Китай достигли первой частичной договоренности в урегулирования торгового конфликта, длящегося уже полтора года. КНР согласилась закупать у США дополнительные объемы сельскохозяйственных продуктов, а США обещали снизить некоторые штрафные пошлины против Пекина и отменить дополнительные меры, запланированные на 15 декабря.

После первого частичного успеха в урегулировании торгового спора США и Китай объявили о намерении как можно скорее начать вторую фазу переговоров.

Deutsche Welle

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