В связи с начавшимся в Ливии активным военным противоборством правительства с армией генерала Хафтара военные США покидают эту страну.
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Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) решило временно перебазировать свой контингент из Ливии из-за ухудшения условий безопасности, говорится в заявлении командования, размещенном в Twitter в воскресенье, 7 апреля.

"Контингент вооруженных сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии по условиям безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств", - заявили в командовании. По мнению главы АФРИКОМ Томаса Уалдхаузера, ситуация в Ливии становится все более сложной и непредсказуемой.

О скольких военнослужащих идет речь, и куда они будут передислоцированы, не сообщается.

Ливийское издание Lybian Address опубликовало на своей странице в Facebook видео, на котором видны корабли под американским флагом, которые курсируют у берегов страны. Утверждается, что они вывозят людей из района Палм-Сити к западу от Триполи, в котором и находились американские советники и военнослужащие. При этом, Lybian Address указывает, что сообщение об эвакуации стало первым документальным подтверждением самого факта пребывания американских военнослужащих на территории Ливии.

"Вулкан гнева" и "Операция Триполи"

4 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием генерала Халифы Хафтара начала "Операцию Триполи" и выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС) под руководством Файеза Сараджа. Армия Хафтара заняла несколько районов на юго-западе Триполи, а также международный аэропорт. В саму столицу войска пока не вошли. Обе стороны проводят военные воздушные операции. В воскресенье правительство заявило о начале военной кампании "Вулкан гнева" против вооруженных сил Хафтара.

Deutsche Welle
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