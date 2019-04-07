Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) решило временно перебазировать свой контингент из Ливии из-за ухудшения условий безопасности, говорится в заявлении командования, размещенном в Twitter в воскресенье, 7 апреля.
"Контингент вооруженных сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии по условиям безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств", - заявили в командовании. По мнению главы АФРИКОМ Томаса Уалдхаузера, ситуация в Ливии становится все более сложной и непредсказуемой.
О скольких военнослужащих идет речь, и куда они будут передислоцированы, не сообщается.
Ливийское издание Lybian Address опубликовало на своей странице в Facebook видео, на котором видны корабли под американским флагом, которые курсируют у берегов страны. Утверждается, что они вывозят людей из района Палм-Сити к западу от Триполи, в котором и находились американские советники и военнослужащие. При этом, Lybian Address указывает, что сообщение об эвакуации стало первым документальным подтверждением самого факта пребывания американских военнослужащих на территории Ливии.
"Вулкан гнева" и "Операция Триполи"
4 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием генерала Халифы Хафтара начала "Операцию Триполи" и выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС) под руководством Файеза Сараджа. Армия Хафтара заняла несколько районов на юго-западе Триполи, а также международный аэропорт. В саму столицу войска пока не вошли. Обе стороны проводят военные воздушные операции. В воскресенье правительство заявило о начале военной кампании "Вулкан гнева" против вооруженных сил Хафтара.
Проправительственные силы Ливии объявили о контрнаступлении против армии Хафтара, которому пригрозили арестом (3)
Вооруженные формирования, лояльные Правительству...
США объявили о временном выводе своих военных из Ливии (6)
В связи с начавшимся в Ливии активным военным...
Названа сумма, которую польские власти хотят потребовать от Германии за ущерб во время ВМВ (27)
Власти Польши намерены выставить Германии крупный счет...
Жертва "Новичка" Чарльз Роули по-прежнему возлагает вину на Россию (43)
Встреча с послом РФ в Лондоне не развеяла сомнений...
Самые богатые женщины в мире: кто они и как сколотили состояние (1)
Когда стало известно, что самый богатый человек в мире и...
TOP новостей
Рассказ фельдшера о своей работе: бытовые конфликты, скорая, как такси для бездомных (32)
Жительница Каунаса Грета Лабутите – студентка-медик...
Госпитализирован глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига (21)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига был...
Сара из Македонии полюбила Клайпеду и открыла в городе особое место (13)
Бывшая студентка Клайпедского университета Сара из...
В Вильнюсе планируют ввести запрет на курение на детских площадках (16)
Вильнюсская мэрия намерена обсудить запрет на курение...
Теща Доктораса: зять угрожает мне убийством (13)
7 апреля утром в каунасскую полицию позвонила теща...