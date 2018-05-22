

Помпео заявил, что после введения в действие санкций Ирану придется бороться за выживание его экономики.

Он пообещал плотно сотрудничать с союзниками США в регионе, чтобы сдержать агрессию Ирана.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году.

В понедельник американский госсекретарь назвал 12 условий, которые Тегерану необходимо выполнить для заключения новой сделки. Среди них - вывод иранских войск из Сирии и прекращение поддержки повстанцев в Йемене.

Другие условия:

Предоставление МАГАТЭ полного отчета о своей прошлой ядерной деятельности и бессрочное обязательство не возобновлять эту деятельность

Прекращение "угрожающего поведения" в отношении соседей, включая "угрозы уничтожить Израиль и запуск ракет в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты"

Освобождение всех граждан США и американских союзников, которых удерживают в Иране по ложным обвинениям

Помпео сказал, что санкции будут сняты, когда Вашингтон увидит настоящие изменения в политике Ирана.

"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране несомненно почувствуют нашу серьезность. У Ирана больше не будет карт-бланша, чтобы доминировать на Ближнем Востоке", - сказал он.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ответ заявил, что "имитация дипломатии США - это лишь возврат к старым привычкам: она остается в плену своих иллюзий и провальной политики".

Зариф обещал продолжить поиски решения вместе с другими странами-участницами сделки.

После решения Трампа выйти из ядерной сделки, заключенной во время правления Барака Обамы, министерство финансов США заявило, что санкции будут введены не сразу, а по истечении сроков в три или шесть месяцев, отведенных на прекращение запрещенных видов сношений с Ираном.

Израиль, который с самого начала громко протестовал против этой сделки, приветствовал решение Трампа.

Страны, участвовавшие в соглашении с Ираном наряду с США - Франция, Германия, Великобритания, Россия и Китай, напротив, осудили американского президента и обещали продолжать выполнять свои обязательства.

Некоторые крупные компании Европы поспешили начать бизнес с Ираном после подписания ядерной сделки, и теперь им придется выбирать - либо сворачивать свои дела в этой стране, либо попасть под угрозу санкций.

Среди наиболее крупных сделок, которые могут быть аннулированы:

Французский энергетический гигант Total заключил сделку на 5 млрд долларов, чтобы участвовать в разработке газового месторождения

Норвежская компания Saga Energy заключила сделку на 3 млрд долларов на строительство солнечных электростанций

Соглашение с Airbus о поставке 100 самолетов

Помпео отметил, что ожидает поддержки от своих союзников в Европе, а также перечислил в качестве потенциальных союзников Австралию, Бахрейн, Египет, Индию, Японию, Иорданию, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Южную Корею и ОАЭ.

"Мы приветствуем все страны, которые устали от ядерных угроз, терроризма, распространения ракет и жестокости режима, который спокойно сеет хаос среди ни в чем неповинных людей", - сказал он.