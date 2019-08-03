После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон ускоряет разработку новых ракетных систем. США уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования", заявил американский министр обороны Марк Эспер в пятницу, 2 августа. По его словам, новая ракетная программа пока что находится на "ранней стадии".

Соединенные Штаты добросовестно придерживались своих обязательств в рамках соглашения, подчеркнул министр. При этом Эспер обвинил Россию в "продолжительных и неоднократных нарушениях" ДРСМД.

2 августа истек шестимесячный срок, который Вашингтон предоставил Москве для устранения допущенных ею нарушений ДРСМД. Госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что ответственность за прекращение действия договора лежит на России. В свою очередь, МИД РФ заявил, что соглашение перестало действовать "по инициативе американской стороны".

Россия предложила США и НАТО мораторий на размещение РСМД

Накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что незадолго до прекращения действия ДРСМД Москва предложила Вашингтону и НАТО мораторий на размещение таких ракет в Европе. По его утверждению, российская сторона в одностороннем порядке ввела подобный мораторий в феврале 2019 года. Тогда президент Владимир Путин пообещал, что Россия "не будет размещать оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства".

Российская ракета 9М729

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве признают наличие ракеты, но утверждают, что она не нарушает договор.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.