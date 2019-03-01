"Начиная по меньшей мере с августа 2015-го он распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников», — рассказали в Госдепе.

В частности, Хамза бен Ладен угрожал отомстить за смерть своего отца, убитого американскими военными, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В 2017-м США ввели санкции против Хамзы бен Ладена. Такое решение в Вашингтоне объяснили тем, что его действия могут угрожать безопасности страны. По данным Госдепа, Хамза официально вступил в "Аль-Каиду» в 2015 году, спустя год он призвал к войне против США и их союзников.

"Аль-Каида» взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года. Тогда боевикам удалось захватить четыре пассажирских самолета и протаранить две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, погибли 2977 человек. Усама бен Ладен, лидер террористической организации, был ликвидирован американскими спецслужбами в 2011 году.