Заседание Совбеза ООН по предлагаемым Вашингтоном ограничительным мерам против Пхеньяна должно пройти 11 сентября. Новые санкции предполагают нефтяное эмбарго и запрет на наем рабочих из КНДР.
© A.Didžgalvio nuotr.

США намерены 11 сентября созвать заседание Совета Безопасности ООН для голосования по подготовленному Вашингтоном проекту резолюции с расширенными санкциями против Северной Кореи. Об этом в ночь на субботу, 9 сентября, сообщает постоянное представительство Соединенных Штатов при ООН.

Новые ограничительные меры, которые будут вынесены на голосование, предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также предлагают остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Deutsche Welle
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