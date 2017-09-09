США намерены 11 сентября созвать заседание Совета Безопасности ООН для голосования по подготовленному Вашингтоном проекту резолюции с расширенными санкциями против Северной Кореи. Об этом в ночь на субботу, 9 сентября, сообщает постоянное представительство Соединенных Штатов при ООН.

Новые ограничительные меры, которые будут вынесены на голосование, предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также предлагают остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.