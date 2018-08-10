Нойерт прокомментировала аннонсированные 8 августа ограничительные меры в отношении Москвы из-за применения химического оружия, с помощью которого отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Мы хотели бы более тесных отношений с правительством РФ, учитывая тот факт, что у нас много областей, вызывающих взаимную обеспокоенность. Санкции - это тот путь, с помощью которого мы можем попытаться побудить правительство улучшить свое поведение", - подчеркнула она.

Способ подтолкнуть к уступкам

Журналисты напомнили Нойерт о существующих санкционных механизмах Вашингтона в отношении Северной Кореи и Венесуэлы. В ответ на это представитель американского внешнеполитического ведомства отметила, что Соединенные Штаты "к каждой из стран подходят по-разному", рассматривая их "через призму" конкретных обстоятельств.

"Правительство США определило, что санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке привлечь различные правительства за стол переговоров или побудить государства пойти на уступки", - подчеркнула Хизер Нойерт, добавив, что это "лишь один инструмент из очень большого арсенала средств".

Пространство для диалога

Говоря о том, как введение санкций согласуется с заявлениями, сделанными президентами США и России Дональдом Трампом и ладимиром Путиным в ходе саммита в Хельсинки 16 июля, представитель Госдепартамента отметила, что Вашингтон не закрывает дверь для диалога. "Мы склонны верить, что диалог всегда остается важным" механизмом, подчеркнула она, напомнив, что Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео выступали за улучшение отношений с российскими властями.

При этом Хизер Нойерт призвала журналистов не предвосхищать события и заранее не прогнозировать второй раунд санкций в отношении Москвы. По данным телеканала NBC, он возможен, если Россия в течение трех месяцев не предоставит "надежных гарантий" того, что не будет впредь использовать химическое оружие и не согласится на допуск инспекторов ООН.

"О введении санкций объявили только вчера, и мы будем безусловно выполнять закон", - подчеркнула Нойерт.

Суть ограничений

Ожидается, что санкции вступят в силу 22 августа. Какие именно меры будут применены, в Госдепе не уточняют. По данным телеканала NBC , ограничения могут затронуть экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. В частности, речь идет о запрете экспорта в РФ электронных устройств двойного назначения и их компонентов, включая те, что используются в авиационной отрасли. Сейчас вопрос о поставках таких приборов решается в каждом отдельном случае. Новые штрафные меры могут предотвратить в будущем экспорт в Россию американских товаров на сотни миллионов долларов, передает телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.