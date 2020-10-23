США обвиняют российских хакеров в атаке на госучреждения

Российские хакеры незадолго до президентских выборов в США провели кибератаки на связанные с американскими властями учреждения. Об этом в четверг, 22 октября, сообщило Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры США (CISA). С сентября атакам подверглись несколько десятков сетей учреждений, в том числе связанных с воздушным транспортом.
Власти США обвиняют в атаках группу хакеров, действующую под именем "Energetic Bear" и "Dragonfly". Аналитики считают, что она действует в интересах российских властей.
Издание The New York Times также в четверг, ссылаясь на собственные источники в спецслужбах, объявило о том, что российские хакеры получили доступ к некоторым федеральным и местным компьютерным сетям и могут использовать этот доступ для вмешательства в президентские выборы. Издание считает, что российские хакеры могут помочь выиграть выборы Дональду Трампу.
Обвинения в адрес России и Ирана
Днем ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф сообщил, что Россия и Иран получили доступ к данным американских избирателей в преддверии президентских выборов. Этими данными Москва и Тегеран могут воспользоваться для того, чтобы рассылать американским избирателям недостоверную информацию, "вносить сумятицу, сеять хаос и подорвать доверие к американской демократии".
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