Как уточнил представитель ведомства, иностранное вмешательство не было единственной причиной эскалации ситуации в Чили, но, по его мнению, Россия "стремилась усугубить разногласия и разжечь конфликт", а также воспрепятствовать проведению "надежных демократических дебатов". Власти Чили пока никак не отреагировали на обвинения в адрес России.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, низких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.

Президент Чили Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в столице и ряде других населенных пунктов, а также решил отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. Он также объявил о введении новых мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию. На их реализацию планируется потратить 1,2 млрд долларов.

Тем не менее в минувший понедельник протесты возобновились: в центре Сантьяго на площади Италия, ставшей уже традиционным местом для протестов, собрались граждане, желавшие заявить о том, что жизнь в стране пока не вернулась к норме. В результате произошли стычки с военными, были возведены баррикады, подожжена одна из станций метро, был зарегистрирован крупный пожар в одном из торговых центров, который удалось взять под контроль спустя несколько часов. Тысячи человек вышли на улицы и в регионах: на фоне этих протестов власти Чили отказались от проведения запланированного ранее саммита АТЭС и конференции ООН по климату.