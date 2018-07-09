Россия пытается дестабилизировать НАТО путем привлечения на свою сторону Турции. Об этом постоянная представительница США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила в эфире ток-шоу Fox News Sunday, которое канал показал в воскресенье, 8 июля.
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"Я действительно думаю, что Россия пытается переманить на свою сторону Турцию. Они (русские. — Ред.) пытаются переманить многих наших союзников", — подчеркнула постпред США. "Они хотят дестабилизировать самый сильный оборонный альянс в мировой истории, коим является НАТО", — добавила она.

По словам Хатчисон, Североатлантический альянс — против приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал этот вопрос в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркнула американский дипломат.

Позднее на заявления постпреда США отреагировали в российской Госдуме. Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин выразил мнение, что поведение американской стороны представляет собой "явное лоббирование" интересов американского военно-промышленного комплекса.

Контракт на продажу Анкаре четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 млрд долларов был подписан в июле 2017 года. Москва может начать их поставки более чем на полгода раньше намеченного срока — уже в июле 2019 года.

Deutsche Welle
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