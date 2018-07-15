Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен обвинила Россию в попытках расколоть США с помощью социальных медиа. В своем выступлении на собрании начальников канцелярии губернаторов штатов в субботу, 14 июля, Нильсен отметила "усердные попытки" российской стороны "посеять разногласия и поводы для раздора среди американцев".
При этом подобная деятельность "необязательно направлена на конкретных политиков или политические кампании", подчеркнула министр внутренней безопасности США. Ведомство не видит признаков вмешательства России в промежуточные выборы в ноябре в том же масштабе, что и на выборах президента США в 2016 году, заявила Нильсен.
Накануне Минюст США обвинил 12 россиян в причастности ко взлому компьютеров Национального комитета демократической партии США, а также к кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Все 12 граждан РФ являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ).
"Дестабилизирующая кибердеятельность"
В июне Минфин США ввел санкции в отношении научно-исследовательского института "Квант" и российских компаний Digital Security и "Дайвтехносервис". Связанные с Федеральной службой безопасности компании "напрямую способствовали улучшению возможностей России" в ее "дестабилизирующей кибердеятельности", заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Под санкции также попали зарегистрированные за пределами РФ компании Embedi и Erpscan, которые связаны с Digital Security. Кроме того, ограничительные меры введены в отношении трех сотрудников "Дайвтехносервиса".
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