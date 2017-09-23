Все атакованные штаты не называются. На сегодняшний день известно, что хакерскому вмешательству подверглась избирательная инфраструктура в Алабаме, Аризоне, Колорадо, Коннектикуте, Иллинойсе, Айове, Мэриленде, Миннесоте, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Виргинии, Вашингтоне и Висконсине.
При этом Висконсин был ключевым штатом во время прошлогодних выборов президента США. Из заявления министерства следует, что российские хакеры пытались найти уязвимости, чтобы получить доступ к регистрационной базе данных избирателей. Однако эта попытка, как в остальных 20 штатах, не увенчалась успехом.
В июне 2017 года на слушаниях в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США сотрудник Министерства внутренней безопасности Джанет Мэнфра сказала, что у ведомства есть доказательства попыток России вмешаться в работу связанных с выборами систем в 21 из 50 штатов.
На последующих слушаниях бывший министр внутренней безопасности США Джей Джонсон сказал, что только 36 штатов приняли помощь от федерального правительства, чтобы помешать российскому воздействию, в то время как другие отказались от федерального контроля над их избирательными системами.
"В 2016 году российское правительство по личному указанию Владимира Путина, организовало кибератаки на нашу страну с целью повлиять на ход наших выборов, — говорил Джонсон. — Сейчас главным вопросом для президента и Конгресса является следующий: что мы можем сделать для того, чтобы защитить американцев и их демократию от таких действий в будущем".
Кремль отрицает вмешательство в американские выборы. После встречи с Путиным в июле 2017 года президент США Дональд Трамп сказал: "Я спросил: вы занимались этим? На что он ответил: нет, не занимался. Никак не занимался. Я спросил его второй раз, по-другому. Он ответил, что никак не занимался".
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