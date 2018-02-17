Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Минюста США.

Из документа следует, что по делу о вмешательстве РФ в выборы уже сформировано федеральное Большое жюри в Вашингтоне. Именно оно подтвердило обоснованность обвинений, выдвинутых аппаратом спецпрокурора США Роберта Мюллера.

В частности, среди обвиняемых значится Агентство интернет-исследований, которое, по информации СМИ, связано со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, которого российские журналисты называют "поваром Путина".

В документе утверждается, что "Агентство интернет-исследований" и Пригожин вмешивались в выборы в США с 2014 года. По информации прокуратуры, это агентство участвовало в организации предвыборных манифестаций в США и оплате участия в них американцев.

Всего в списке обвиняемых 13 граждан: Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (она же Беляева), Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

Среди организаций, которые упомянуты в документе Минюста США, фигурируют "Агентство интернет исследований", Concord Management, а также Concord Catering.