Закон об "иностранных агентах" может быть использован, "чтобы заглушить голоса независимых людей", заявляет Госдеп США. МИД РФ в ответ обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела.
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США обеспокоены принятием в России закона, который позволяет признавать "иностранными агентами" физические лица. Об этом в своем Twitter в субботу, 30 ноября, написала представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

По ее словам, этот закон может быть использован, "чтобы заглушить голоса независимых людей". Морган призвала Россию выполнять свои обязательства по обеспечению свободы выражения мнения.

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МИД РФ в своем англоязычном аккаунте в Twitter в ответ призвал США "прекратить вмешательство во внутренние дела России". В министерстве также заявили, что "со времен дела Марии Бутиной ни один гражданин России не может чувствовать себя в безопасности в США и пользоваться "свободой выражения мнений".

Ранее Госдума и Совет Федерации одобрили закон, согласно которому "иностранными агентами"могут быть признаны не только юридические, но и физические лица, если они создают или распространяют информацию СМИ-"иноагента" и при этом получают зарубежное финансирование.

Deutsche Welle
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