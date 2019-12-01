США обеспокоены принятием в России закона, который позволяет признавать "иностранными агентами" физические лица. Об этом в своем Twitter в субботу, 30 ноября, написала представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.
По ее словам, этот закон может быть использован, "чтобы заглушить голоса независимых людей". Морган призвала Россию выполнять свои обязательства по обеспечению свободы выражения мнения.
МИД РФ в своем англоязычном аккаунте в Twitter в ответ призвал США "прекратить вмешательство во внутренние дела России". В министерстве также заявили, что "со времен дела Марии Бутиной ни один гражданин России не может чувствовать себя в безопасности в США и пользоваться "свободой выражения мнений".
Ранее Госдума и Совет Федерации одобрили закон, согласно которому "иностранными агентами"могут быть признаны не только юридические, но и физические лица, если они создают или распространяют информацию СМИ-"иноагента" и при этом получают зарубежное финансирование.
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