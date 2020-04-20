США не видят ясности в вопросе о происхождении коронавируса

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс не располагает какими-либо доказательствами того, что распространение вируса вызвал инцидент в лаборатории. Об этом она заявила в воскресенье, 19 апреля, интервью телеканалу CBS.

При этом, по ее словам, происхождение коронавируса все еще остается под вопросом. "Мы пока все еще далеки от того, чтобы выяснить это", - говорит Биркс. "Мы знаем, что он появился в Китае. Мы просто не знаем, как и где", - сказала она.

Лаборатория в Ухане отвергает обвинения в создании коронавируса

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин 19 апреля сказал, что доказательств того, что коронавирус создан искусственно, нет. В его лаборатории не могло произойти каких-либо инцидентов, из-за которых возбудитель вируса вырвался бы наружу, заверяет Чжимин.

"Этот вирус никак не мог вырваться от нас. У нас строгая система управления", - подчеркивает Джимин. "Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус", -добавляет ученый. Заявления об искусственном создании коронавируса, по его словам, "основаны исключительно на спекуляциях".

Китай призывают прояснить, как вспыхнул вирус

Американский телеканал Fox News со ссылкой на неназванных собеседников ранее сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом от летучей мыши, стал сотрудник лаборатории института вирусологии в Ухане. Китай ответа на вопрос о происхождении вируса пока не дал, заявил потом госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Эксперты сейчас исходят из предположения о том, что источником заражения коронавирусом стал один из рынков в Ухане, где торговали дикими животными. Несколько стран, в том числе Германия, призывают Китай прояснить обстоятельства вспышки вируса.