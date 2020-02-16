США не верят в способность РФ достроить "Северный поток - 2"

Министр энергетики США Дэн Бруйетт на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, заявил, что Россия не сможет самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" после того, как оно прервалось из-за американский санкций. "Они не смогут", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Бруйетт опроверг информацию, что американские санкции вызовут лишь короткую задержку строительства. "Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии", - отметил он, подчеркнув, что не доверяет заявлениям о том, что строительство почти завершено.
Глава пресс-службы компании "Газпром" Сергей Куприянов в интервью агентству РБК прокомментировал это заявление словами: "Никогда не говори никогда".
В декабре 2019 года США ввели штрафные меры в отношении фирм, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны. После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте.
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" 9 февраля направилось в Сингапур из порта Находка, где проходило модернизацию на Находкинском судоремонтном заводе. Построенное в Китае судно принадлежит "Газпрому", который приобрел его в 2015 году. Предполагается, что "Академик Черский" будет задействован при завершении строительства "Северного потока - 2".
TOP новостей
Ирена Марозене о ресторанах на заре независимости Литвы: кофе в стаканчиках из-под майонеза и стрельба (79)
За 30 лет независимости в Литве многое изменилось....
В Вильнюсе открыт первый детский хоспис (17)
15 февраля в столице Литвы был открыт первый детский...
После выходных в Литву придет тепло, снова прогнозируют рекорд (14)
В начале следующей недели в Литву должна прийти очень...
Соцдемы об инициативе консерваторов в связи с Островецкой АЭС: это начало предвыборной кампании (57)
Литовская социал-демократическая партия считает, что...
У мэров маленьких городов кончилось терпение: нет банковских отделений, установлен один банкомат и в нем заканчиваются деньги (56)
Количество отделений банка и банкоматов в Литве...