США не отказываются от превентивного ядерного удара

Трансляция слушаний шла на сайте комитета. "При всех администрациях США не принимали политику неприменения первыми ядерного оружия, - отметил он. - Мы предоставили союзникам свои ядерные гарантии <...>, чтобы продемонстрировать нашу готовность обеспечивать их безопасность при самых напряженных кризисах".

Трахтенберг выразил озабоченность, что "объявление о неприменении первыми ядерного оружия будет представлять собой отход от данных США гарантий безопасности", передает ТАСС. "С этой точки зрения, политика отказа от использования ядерного оружия первыми была бы дестабилизирующей", - подчеркнул он.

Год назад в США опубликовали новую ядерную доктрину. В ней говорилось, в частности, что российские власти могут пойти на превентивный ядерный удар, "ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России".

В доктрине отмечается, что "эффективное сдерживание" США ядерных и неядерных атак со стороны России требует того, чтобы "российское руководство не заблуждалось относительно последствий ограниченного первого применения ядерного оружия как против США, так и на региональном уровне".

В Вашингтоне уверены в том, что в настоящее время Россия модернизирует ядерное оружие и другие стратегические системы. Еще большее беспокойство у Белого дома вызывает принятие Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала. "Эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными угрозами для наших союзников, подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав", - говорилось в документе.

Там также утверждалось, что "неотложной и непредсказуемой угрозой" для США является Северная Корея. "Северная Корея продолжает производить плутоний и высокообогащенный уран для ядерного оружия. Учитывая существующий и разрабатываемый ядерный потенциал, существующий потенциал в области химических, биологических и обычных вооружений, а также исключительно провокационную риторику и действия, незаконная ядерная программа Северной Кореи должна быть раз и навсегда прекращена таким образом, чтобы результат можно было верифицировать", - подчеркивалось в доктрине.

Добавим, что российское руководство, хотя официально не признает стратегию превентивного ядерного удара, к самой возможности ядерной войны относится без лишней опаски, с чувством заведомой правоты и морального превосходства. "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - сказал президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай".

Глава государства подчеркнул, что Россия ничего не боится. "Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, с этим ничего никто не может поделать", - сказал он.