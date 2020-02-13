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Ожидается, что на спецпосланника США по переговорам с РФ относительно продления СНВ-3 будет возложена задача убедить Китай присоединиться к договору.
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
© Shutterstock

Белый дом пока не может найти желающего занять должность спецпосланника для переговоров с Россией относительно продления последнего действующего российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3 (американское название: START). Об этом сообщает в среду, 12 февраля, онлайн-издание Politico со ссылкой на двух бывших американских чиновников.

По данным этого СМИ, поиски подходящего кандидата начались еще в конце 2019 года, однако выбор осложняется тем, что президент США Дональд Трамп, вероятно, возложит на спецпосланника также задачу привлечь к переговорам о контроле над вооружениями Китай.

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В числе возможных претендентов на эту должность Politico называет экс-посла и переговорщика по Договору о сокращении стратегических вооружений Ричарда Бёрта, чиновника министерства финансов Маршалла Биллингсли и бывшего советника экс-президента США Джорджа Буша- младшего по национальной безопасности Стивена Хэдли.

Почему Трамп тянет с продлением договора СНВ-3

Срок действия договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Со своей стороны Россия неоднократно подчеркивала, что готова продлить его без каких бы то ни было дополнительных условий, однако Трамп до сих пор не торопится с таким решением, несмотря на то, что к этому его стараются подвигнуть конгрессмены из обеих партий.

По сведениям Politico, причина этой проволочки состоит в том, что Белый дом, с одной стороны, опасается того, что новым договором будут охвачены не все виды ядерных вооружений России, а с другой непременно хочет подключить к переговорному процессу КНР.

Deutsche Welle
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