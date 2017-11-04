США не хотят конфликта резолюций по миротворцам в Донбассе

Вашингтон предложил Украине попытаться достичь с Москвой договоренности по резолюции о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе и не выдвигать в Совебезе свой альтернативный вариант. Об этом в пятницу, 3 ноября, на брифинге в Вашингтоне сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Его слова приводит агентство "Интерфакс-Украина".
"Когда Россия представила свою идею в сентябре, Украина была готова выйти со своим собственным предложением, - пояснил Волкер. - Мы обсудили это и с Украиной и сказали: "Давайте не выдвигать конкурирующую резолюцию, попробуем начать дискуссию о принципах, о том, что должен делать эффективная миротворческая миссия. И посмотреть, можем ли мы достичь договоренности".
Консультации с Парижем и Берлином
По словам Курта Волкера, сейчас ведется диалог о принципах и составляющих соответствующей миссии ООН для внесения этих деталей в резолюцию Совбеза. Эти усилия координируются с партнерами по "нормандскому формату" - Францией и Германией - а также с Великобританией и Швецией, которая на период 2017-2018 годов избрана непостоянным членом Совбеза ООН.
Спецпредставитель также сообщил, что его очередная, третья по счету, встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым запланирована на 13 ноября.
Предложения Москвы
Ранее Волкер подчеркивал, что миротворцы ООН должны контролировать всю зону конфликта в Донбассе. Вмешательство в этот процесс непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР", по его словам, исключено.
В сентябре президент России Владимир Путин выступил с инициативой отправки миротворцев ООН в Донбасс. Их функцией, по его словам, должно стать "только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ", а располагаться "голубые каски" должны исключительно "на линии разграничения и ни на каких других территориях". Причем этот процесс, по его мнению, не может протекать без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР".
ПВО Саудовской Аравии сбили ракету из Йемена у аэропорта Эр-Рияда
Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии...
США не хотят конфликта резолюций по миротворцам в Донбассе
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине...
Красный крест признал пропажу 5 млн долларов пожертвований на борьбу с Эболой (2)
Самая известная в мире гуманитарная организация...
Спасатели подняли со дна затонувший после крушения у Шпицбергена вертолет Ми-8 (7)
Спасатели в Норвегии подняли со дна Северного...
TOP новостей
Полученный красный конверт научил защищать свои права (17)
Несколько месяцев назад вильнюсец Эдвинас Регялскис...
В сентябре из всех стран ЕС уровень безработицы увеличился только в Литве (59)
За год уровень безработицы снизился во всех странах...
После субботнего оползня был закрыт доступ на гору Гедиминаса (186)
4 ноября, утром, читатели портала DELFI заметили на горе...
Погода: приятные перемены уже не за горами (2)
Наконец, ждут приятные перемены: на некоторое время...
Водителей ждут испытания: проводят тестирования самого загруженного в Литве моста (6)
Мост А.Мишкиниса (Клебонишкский мост) на магистрали A1 у...