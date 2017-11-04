США не хотят конфликта резолюций по миротворцам в Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине предложил Киеву попробовать достичь договоренности с Москвой по резолюции о миротворцах.
Kurt Volker
© DELFI / Andrius Ufartas

Вашингтон предложил Украине попытаться достичь с Москвой договоренности по резолюции о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе и не выдвигать в Совебезе свой альтернативный вариант. Об этом в пятницу, 3 ноября, на брифинге в Вашингтоне сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Его слова приводит агентство "Интерфакс-Украина".

"Когда Россия представила свою идею в сентябре, Украина была готова выйти со своим собственным предложением, - пояснил Волкер. - Мы обсудили это и с Украиной и сказали: "Давайте не выдвигать конкурирующую резолюцию, попробуем начать дискуссию о принципах, о том, что должен делать эффективная миротворческая миссия. И посмотреть, можем ли мы достичь договоренности".

Консультации с Парижем и Берлином

По словам Курта Волкера, сейчас ведется диалог о принципах и составляющих соответствующей миссии ООН для внесения этих деталей в резолюцию Совбеза. Эти усилия координируются с партнерами по "нормандскому формату" - Францией и Германией - а также с Великобританией и Швецией, которая на период 2017-2018 годов избрана непостоянным членом Совбеза ООН.

Спецпредставитель также сообщил, что его очередная, третья по счету, встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым запланирована на 13 ноября.

Предложения Москвы

Ранее Волкер подчеркивал, что миротворцы ООН должны контролировать всю зону конфликта в Донбассе. Вмешательство в этот процесс непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР", по его словам, исключено.

В сентябре президент России Владимир Путин выступил с инициативой отправки миротворцев ООН в Донбасс. Их функцией, по его словам, должно стать "только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ", а располагаться "голубые каски" должны исключительно "на линии разграничения и ни на каких других территориях". Причем этот процесс, по его мнению, не может протекать без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР".

Deutsche Welle
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