На слушаниях были обнародованы ответы генерала на заранее направленные ему вопросы сенаторов. Законодатели, в частности, спросили Данфорда, как США должны реагировать на развертывание Россией ядерной крылатой ракеты наземного базирования.

Ранее сообщалось, что Россия, несмотря на договор о ядерных вооружениях, разрабатывает и испытывает ракету SSC-8 — наземный аналог крылатой ракеты "Калибр-НК". "Мы должны продолжать убеждать Россию — как напрямую, так и вместе с союзниками — вернуться к полному и поддающемуся контролю выполнению положений ДРСМД", — заявил генерал, добавив, что ситуация, при которой Вашингтон выполняет условия договора, а Москва не делает этого, — неприемлема.

Развернув новую крылатую ракету, Россия расширила свои возможности нанесения ударов как ядерными, так и неядерными средствами, что представляет угрозу для США и их союзников в Европе и на Тихом океане, подчеркнул военачальник. "Мы совместно с союзниками и конгрессом будем предпринимать усилия, чтобы у нас были все возможности, как наступательные, так и оборонительные, не позволяющие России добиться военного превосходства в результате нарушения ДРСМД", — отметил он.

Белый дом в настоящее время проводит всесторонний обзор фактов нарушений Россией ДРСМД, сообщил Джозеф Данфорд. По итогам этой работы будут представлены рекомендации о возможных ответных действиях со стороны США, включая военные меры, призванные вынудить Россию вернуться к выполнению обязательств по договору, заявил генерал. По его словам, Пентагон взаимодействует с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы в ближайшие недели представить более детальную информацию о стратегии выработки ответа на нарушения Россией ДРСМД.

Один из сенаторов поинтересовался, по-прежнему ли Данфорд придерживается своей оценки, сделанной в 2015 году на слушаниях в конгрессе по утверждению его кандидатуры на пост главы КНШ, относительно того, что Россия — "главная угроза для национальной безопасности США".

"Россия действительно бросает нам много военных вызовов и остается единственной потенциальной экзистенциальной угрозой для США", — ответил Данфорд, напомнив, что Россия модернизирует все элементы своей ядерной триады и продолжает инвестировать в полный спектр возможностей, направленных на противостояние силам НАТО в Европе.