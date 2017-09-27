США и их союзники должны заставить Россию соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не допустить ее лидерства в военной сфере. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената конгресса, посвященных продлению на два года срока его полномочий.
Desantininkų šventė Maskvoje
© AP / Scanpix

На слушаниях были обнародованы ответы генерала на заранее направленные ему вопросы сенаторов. Законодатели, в частности, спросили Данфорда, как США должны реагировать на развертывание Россией ядерной крылатой ракеты наземного базирования.

Ранее сообщалось, что Россия, несмотря на договор о ядерных вооружениях, разрабатывает и испытывает ракету SSC-8 — наземный аналог крылатой ракеты "Калибр-НК". "Мы должны продолжать убеждать Россию — как напрямую, так и вместе с союзниками — вернуться к полному и поддающемуся контролю выполнению положений ДРСМД", — заявил генерал, добавив, что ситуация, при которой Вашингтон выполняет условия договора, а Москва не делает этого, — неприемлема.

Развернув новую крылатую ракету, Россия расширила свои возможности нанесения ударов как ядерными, так и неядерными средствами, что представляет угрозу для США и их союзников в Европе и на Тихом океане, подчеркнул военачальник. "Мы совместно с союзниками и конгрессом будем предпринимать усилия, чтобы у нас были все возможности, как наступательные, так и оборонительные, не позволяющие России добиться военного превосходства в результате нарушения ДРСМД", — отметил он.

Белый дом в настоящее время проводит всесторонний обзор фактов нарушений Россией ДРСМД, сообщил Джозеф Данфорд. По итогам этой работы будут представлены рекомендации о возможных ответных действиях со стороны США, включая военные меры, призванные вынудить Россию вернуться к выполнению обязательств по договору, заявил генерал. По его словам, Пентагон взаимодействует с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы в ближайшие недели представить более детальную информацию о стратегии выработки ответа на нарушения Россией ДРСМД.

Один из сенаторов поинтересовался, по-прежнему ли Данфорд придерживается своей оценки, сделанной в 2015 году на слушаниях в конгрессе по утверждению его кандидатуры на пост главы КНШ, относительно того, что Россия — "главная угроза для национальной безопасности США".

"Россия действительно бросает нам много военных вызовов и остается единственной потенциальной экзистенциальной угрозой для США", — ответил Данфорд, напомнив, что Россия модернизирует все элементы своей ядерной триады и продолжает инвестировать в полный спектр возможностей, направленных на противостояние силам НАТО в Европе.

NEWSru.com
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