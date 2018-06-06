США назвали место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня на острове Сентоса в южной части Сингапура.
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Об этом сообщила в среду, 6 июня, в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она уточнила, что встреча пройдет в отеле Capella, и одновременно поблагодарила сингапурцев за гостеприимство.

Между тем Дональд Трамп сообщил журналистам, что подготовка к саммиту с Ким Чен Ыном идет весьма успешно.

"Посмотрим, что произойдет. Однако это очень важно, это будут несколько очень важных дней", - сказал он.

Deutsche Welle
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