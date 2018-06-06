США назвали место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Об этом сообщила в среду, 6 июня, в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она уточнила, что встреча пройдет в отеле Capella, и одновременно поблагодарила сингапурцев за гостеприимство.
Между тем Дональд Трамп сообщил журналистам, что подготовка к саммиту с Ким Чен Ыном идет весьма успешно.
"Посмотрим, что произойдет. Однако это очень важно, это будут несколько очень важных дней", - сказал он.
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