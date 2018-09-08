Увеличение контингента служит "укреплению НАТО и европейской безопасности", заявил посол США в Берлине. Сейчас в ФРГ дислоцированы около 33 тысяч американских военных.
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США увеличат свой воинский контингент в Германии на 1500 человек. Это делается с целью "укрепления НАТО и европейской безопасности", - заявил в пятницу, 7 сентября, посол США в ФРГ Ричард Гренелл. По его словам, дополнительные солдаты начнут прибывать в нынешнем году, и процесс продлится до 2020 года.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовала это решение Вашингтона, которое свидетельствует о "жизнеспособности трансатлантических отношений" и вкладе в "поддержание общей безопасности".

В настоящее время в Германии находятся около 33 тысяч американских военных. Дополнительные силы, как передает агентство dpa, будут размещены в американских гарнизонах в федеральных землях Бавария и Рейнланд-Пфальц.

Deutsche Welle
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