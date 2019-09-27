США направляют в Саудовскую Аравию зенитно-ракетные комплексы Patriot и 200 военнослужащих. Кроме того, Вашингтон предоставит четыре радиолокационные системы, которые должны укрепить оборону королевства, заявили в министерстве обороны США в четверг, 26 сентября. Глава ведомства Марк Экспер ранее сообщал о планируемой отправке солдат и вооружений, однако не назвал конкретных цифр.
Атака дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
Представитель МВД Саудовской Аравии 14 сентября сообщил о пожарах на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Причиной возгорания стала атака беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил об отсутствии доказательств совершения атак из Йемена. Он назвал их "беспрецедентным нападением на поставщика энергоресурсов для всего мира" и обвинил Иран в причастности к атакам. Германия, Франция, Великобритания и Саудовская Аравия также возложили на Тегеран ответственность за инциденты, однако тот отверг обвинения.
Концепция нацбезопасности Латвии: Россия — главная угроза (12)
26 сентября парламент Латвийской Республики утвердил...
США направляют в Саудовскую Аравию комплексы Patriot и 200 военнослужащих (1)
Вооружения из США должны укрепить обороноспособность...
В Италии разрешили эвтаназию. В особых случаях
Помощь человеку в уходе из жизни не преступление, если...
Конгресс США расследует шантаж Трампа в отношении Украины (2)
В Палате представителей США проходят слушания, на...
TOP новостей
Району, который называют элитной деревней, прочат будущее жемчужины столицы (41)
Шнипишкес – район Вильнюса , которому не придавали...
Надежды Венцкене рухнули, ее в любой момент могут экстрадировать в Литву (4)
"Верховный суд США отказался рассматривать жалобу...
Поклонники iPhone в Литве ночью стояли в очереди за новыми моделями, приехали и белорусы (45)
В Литве официально началась торговля новыми...
Россия отреагировала на речь президента Литвы: подождем (83)
"Россия по сей день не сделала ничего, чтобы заслужить...
Малдейкене после постановки диагноза: салонами красоты стал Национальный онкологический институт (2)
Европарламентарию Аушре Малдейкене поставили...