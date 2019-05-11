США направляют к берегам Ирана систему Patriot и боевые корабли

К боевой группе авианосца "Абрахам Линкольн", который уже прошел Суэцкий канал, присоединится десантный корабль "Арлингтон", сообщили американские официальные лица.
Ранее, по сообщению Пентагона, на американскую базу в Катаре прибыли бомбардировщики Б-52.
В Пентагоне прямо связали эти шаги с угрозой возможных действий Ирана против американских сил в регионе.
В американском минобороны не уточнили, каких именно действий опасаются со стороны Ирана. В Тегеране эти заявления называют чушью и формой "психологической войны", нацеленной на запугивание Ирана.
При этом иранское полуофициальное агентство ИСНА цитирует влиятельного богослова Юсефа Талабатай-Нежада, которые заявил, что весь американский флот можно "уничтожить одной ракетой".
Защита американских интересов
В заявлении Пентагона подчеркивается, что США не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы "защищать американские силы и интересы в регионе". "Министерство обороны продолжает пристально отслеживать деятельность иранского режима", — добавили в военном ведомстве.
Система Patriot, способная сбивать баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты даже самых новых типов, развертывается на случай возможного нападения со стороны Ирана, указали в Пентагоне.
Источники американских СМИ рассказали, что посещение региона "Арлингтоном" было запланировано давно, но теперь перенеслось на более ранний срок. Корабль дает дополнительные возможности управления войсками.
В минувшее воскресенье советник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что все эти маневры призваны "послать четкий и безошибочный сигнал" иранскому режиму, что любое посягательство на американские интересы в регионе "встретит неумолимый силовой отпор".
Как отмечает обозреватель Би-би-си по дипломатическим и военным вопросам Джонатан Маркус, в принципе в походах американских кораблей, включая авианосцы, в Персидский залив ничего необычного нет, но их присутствие усилит опасения, что вооруженный конфликт может вспыхнуть даже по случайности.
Спираль напряженности
Год назад президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном, которое США заключили вместе с Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем. Соглашение предусматривало, в обмен на смягчение санкций, ограничение иранской программы обогащения Ирана и допуск в страну международных инспекторов.
Выйдя из соглашения, США восстановили санкции, сильно осложняющие любые внешнеторговые операции Ирана, а в прошлом месяце распространили их на поставки иранской нефти Китаю, Индии, Южной Корее, Японии и Турции, для которых ранее было сделано исключение.
Одновременно Вашингтон объявил террористической организацией Корпус стражей Исламской революции, ответственный, среди прочего, за разработку ядерного оружия, баллистических ракет и вооруженное вмешательство в других странах регионах, таких как Сирия.
В Вашингтоне намекают, что хотят навязать Тегерану новую сделку на двусторонней основе, охватывающую не только ядерную деятельность, но и ракетную программу и интервенции за рубежом.
Санкции болезненно ударили по иранской экономике, обвалили курс национальной валюты и отпугнули иностранных инвесторов.
В ответ Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с океаном. Через этот пролив перевозится пятая часть нефти, потребляемой в мире.
Также на этой неделе Иран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по соглашению 2015 года, и пригрозил в течение 60 дней возобновить обогащение урана.
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