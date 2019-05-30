США напомнили Анкаре о "негативных последствиях" оборонной сделки с Россией

Об этом заявила на брифинге для прессы в среду заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус, добавив, что в этом аспекте позиция администрации Белого дома остается твердой.
"Я думаю, здесь важно помнить, что Турция – [наш] давний союзник по НАТО. Она, безусловно, оказала нам критически важную помощь, чтобы одержать победу над ИГ, и мы это ценим. В то же время, я думаю, я выразила нашу позицию очень ясно и откровенно, так же, как и госсекретарь [Помпео]. Последствия [сделки с Россией] могут включать приостановление материально-технического снабжения и участия [Турции] в программе F-35, а также возможные санкции, которые будут серьезными и действенными. В этом наша позиция остается неизменной", – заявила Морган Ортагус.
Кроме того, США всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких пилотов на современных истребителях F-35, как сообщили источники агентства Reuters.
Два союзника по НАТО уже несколько месяцев спорят о закупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые, по мнению Вашингтона, несовместимы с системой обороны западного альянса и представляют угрозу американским стелс-истребителям F-35, которые Турция также планирует закупить.
Два источника, которые знакомы с ролью Турции в программе производства и поставок F-35 и выступали на условиях анонимности, заявили, что окончательное решение пока не принято.
Дискуссии по этому вопросу связаны с появившимися признаками, что Турция все же намерана закупить комплексы С-400. Министр обороны Хулуси Акар заявил 22 мая, что турецкие военнослужащие проходят подготовку в России по эксплуатации С-400. По его словам, российский персонал может приехать в Турцию.
Турецкие пилоты также проходят подготовку на базе ВВС США Люк в Аризоне. Пока неясно, будет ли означать решение о приостановке их подготовки, что они должны будут покинуть страну, или им разрешат оставаться на базе, пока не будет принято окончательное решение о будущем Турции в программе F-35.
США четко заявили, что Турция не может одновременно иметь комплексы С-400 и быть частью программы F-35. Истребители F-35 производятся компанией Lockheed Martin.
По мнению экспертов, если Турция будет исключена из программы, это станет одним из самых серьезных разладов между двумя странами в новейшей истории.
"Вашингтон дает понять, что хотя он не хотел бы разрывать военные связи с Турцией, он готов пойти на это, если Анкара не изменит свою позицию в отношении закупок С-400", – говорит директор турецкой программы в Вашингтонском институте ближневосточной политики Сонер Чагаптай.
Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать какие-либо дискуссии, касающиеся пилотов. В то же время представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс отметил, что с Анкарой обсуждается возможная закупка противоракетных систем Patriot.
Он заявил, что системы Patriot производства компании Raytheon "остаются надежной, совместимой с системами НАТО альтернативой, удовлетворяющей требованиям национальной обороны Турции".
Ранее Турция заявляла, что комплексы С-400 будут поставлены в июне, однако в понедельник Акар заявил в интервью турецкой телекомпании Haberturk, что поставки могут быть отложены. При этом он добавил, что их закупка – это решенное дело.
"Возможно, они не поступят в июне, но будут доставлены в ближайшие месяцы. Процесс начался", – заявил он.
Возражая против планируемой закупки российских систем, США в конце марта прекратили поставку оборудования, связанного с F-35, в Турцию, которая одновременно является и покупателем истребителей, и партнером программы по их производству. Это был первый конкретный шаг, который, в конечном итоге, может привести к полному исключению Турции из программы F-35.
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