Соединенные Штаты продолжат вводить новые санкции против операторов и строителей газопровода "Северный поток -2" до его полной отмены, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон. По его мнению, остановка проекта позволит в будущем "стабилизировать" отношения с Россией.

"Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект. Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод", - заявил Робинсон, добавив, что "Северный поток - 2" является одним из инструментов России для продвижения своих интересов в Европе. "Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или же стремимся к улучшению отношений с Россией, то для этих будущих американо-российских отношений ключевую роль будет играть прекращение и сдерживание враждебного влияния России", - считает он.

Сенатор-республиканец Тед Круз в свою очередь заявил, что вторая волна санкций должна остановить проект, поскольку они "с хирургической точностью" нацелены на его исполнителей. "Думаю, что этот проект никогда не запустят, по газопроводу газ не пойдет никогда. Вторая волна санкций вскоре будет подписана и станет законом. Это усилит давление еще больше", - подчеркнул он.

Сенатор также усомнился в возобновлении строительства "Северного потока - 2", о котором 11 декабря сообщали в Nord Stream 2 AG. По мнению Круза, данные о прокладке являются "дезинформацией" со стороны МИД РФ.

9 декабря США внесли в оборонный бюджет на 2021 год санкции в отношении "Северного потока - 2". Ограничения будут вводиться в отношении компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также инициатива предусматривает санкции против фирм, которые обслуживают суда, принимающие участие в строительстве.

11 декабря российский трубоукладчик "Фортуна" начал достраивать "Северный поток - 2". Судно будет укладывать участок газопровода до конца декабря 2020 года, так как Германия позволила возобновить работы до Нового года. Предположительно, чтобы закончить строительство полностью, российским судам "Фортуна" и "Академик Черский" при одновременной работе понадобится около полутора месяцев.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в конце 2019 года после введения санкций США, из-за которых швейцарская Allseas отказалась работать над проектом дальше. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в начале 2020 года заверил, что газопровод будет достроен силами РФ.