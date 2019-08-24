Планируемое открытие консульства Соединенных Штатов в гренландском Нууке является частью плана Вашингтона по расширению присутствия в Арктике, пишет AP.
Grenlandijos ledynai
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Администрация президента США Дональда Трампа намерена открыть консульство в Гренландии. Об этом информагентство Associated Press (AP) сообщает в субботу, 24 августа, со ссылкой на письмо Госдепартамента Соединенных Штатов в комитет Сената США по международным отношениям.

Подобный шаг вызван возросшим стратегическим и экономическим интересом Вашингтона к острову. Планируемое на 2020 год открытие консульства в Нууке, столице автономной территории в составе Дании, является частью плана по расширению присутствия США в Арктике, говорится в письме Госдепа.

Соединенные Штаты уже открывали консульство в Гренландии в 1940 году, напоминает AP. Оно проработало до 1953 года.

Трамп отменил госвизит в Данию из-за отказа продать остров

В середине августа газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированных собеседников, сообщила, что Дональд Трамп хотел бы купить у Дании Гренландию, поскольку заинтересован в ее природных богатствах и важном геополитическом значении.

Намерение президента США повсеместно вызвало изумление и отторжение, в первую очередь, в самой Гренландии и Дании. Датские политики выражали надежду, что речь идет о неудачной шутке. Позднее Трамп отменил государственный визит в Данию, обосновав это нежеланием премьер-министра королевства Метте Фредериксен обсуждать вопрос о продаже Гренландии.

Соединенные Штаты не раз проявляли заинтересованность в приобретении крупнейшего острова в мире. Впервые эта идея обсуждалась в 1867 году, после того как Россия продала США Аляску. Тогда в Вашингтоне рассматривали возможность приобретения Гренландии и Исландии, но до сделки дело так и не дошло. В 1946 году 33-й президент США Гарри Трумэн предложил Дании за остров 100 млн долларов. Копенгаген ответил отказом.

Deutsche Welle

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