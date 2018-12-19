Как сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA, Анкара запросила поставку четырех комплектов с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.
Американская администрация дала разрешение на продажу 80 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3, а также сопутствующего оборудования. Кроме того, в Турцию отправится 4 радиолокационные станции управления огнем AN/MPQ-65, 10 антенн AMG, 20 автономных пусковых установок M903, четырех станции управления перехватом, передает ТАСС.
Как отметили в Пентагоне, выполнение этого оборонного контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США", "повысит безопасность ключевого союзника по НАТО, который находится на передовой борьбы с терроризмом". "Турция будет использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз", — говорится в сообщении управления DSCA.
В конце ноября официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что страна готова приобрести американские системы Patriot в случае поступления хорошего предложения от Вашингтона. Он также уточнил, что Турция "покупает эти системы для самообороны и не собирается на кого-либо нападать".
Как напоминает РИА "Новости", США ведут активное военное сотрудничество на фоне попыток Анкары закупить у России зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400. Вашингтон предупредил Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Американские власти предупредили правительство Турции, что закупки у России С-400 "окажут отрицательное влияние на турецко-американские отношения и роль Турции в НАТО". Пентагон также подчеркнул особую геостратегическую значимость Турции для безопасности юго-восточного фланга НАТО. Поэтому в Белом доме и решили подготовить пакет мер "по обеспечению Турции мощной системой ПВО и ПРО, интегрированной с системами НАТО".
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 "Триумф" появились в ноябре 2016 года. В декабре 2017 года было подписано соглашение о закупке российских ЗРК. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 должно начаться в октябре 2019 года. Стоимость поставки Анкаре российских комплексов составляет 2,5 млрд долларов. Турция станет первым государством — членом НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.
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