Американские власти намерены вновь отправить астронавтов на Луну в ближайшие пять лет. По распоряжению главы Белого дома Дональда Трампа, официальная политика Вашингтона предполагает, что первой женщиной и следующим мужчиной на Луне станут астронавты из Соединенных Штатов, заявил во вторник, 26 марта, вице-президент США Майк Пенс.
Вместе с тем, выступая в Хантсвилле (штат Алабама), он подверг резкой критике Национальное аэрокосмическое агентство (NASA), обвинив его в "бюрократической неповоротливости", которая привела к задержкам запусков ракеты-носителя Space Launch System, разрабатываемой NASA для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты.
Вице-президент пригрозил, что, если аэрокосмическое агентство не будет "мыслить по-новому", для следующего полета на Луну придется обратиться к частным коммерческим компаниям.
Призвав ускорить работу, Пенс указал на конкуренцию со стороны Китая, в частности на то, что китайский робот достиг обратной стороны естественного спутника Земли.
Вашингтон прекратил свою программу "шаттлов" в 2011 году. С тех пор американские астронавты отправляются к Международной космической станции на российских ракетах "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года.
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