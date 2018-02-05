По данным собеседников агентства, за минувшую неделю в Афганистан из Ирака самолетами были доставлены десятки американских солдат с оружием и техникой. Точное количество переброшенных военнослужащих неизвестно.

Два официальных лица в правительстве Ирака подтвердили Associated Press, что возглавляемая США международная коалиция и Багдад достигли соглашения о выводе войск из страны впервые после начала борьбы против ИГ* три года назад. По данным источников, официально этот процесс пока не начался.

Высокопоставленный иракский чиновник, близкий к премьер-министру Хайдеру аль-Абади, сообщил, что будут выведены 60% всех американских войск, находящихся в настоящее время в стране. Согласно договоренностям, примерно 4 тысячи американских военнослужащих останутся на территории Ирака для продолжения подготовки местных военных. По данным опубликованного в ноябре прошлого года доклада Пентагона, в конце сентября в Ираке находилось 8892 военнослужащих США.

США стали наносить авиаудары по силам ИГ в Ираке с августа 2014 года. Вывод американских войск начался за три месяца до парламентских выборов в Ираке, где присутствие американских войск по-прежнему вызывает споры у разных политических сил. Выборы в Совет представителей (парламент) Ирака пройдут 15 мая 2018 года.

Аль-Абади, который надеется остаться на своем посту на следующий срок, давно пытается примирить зачастую конкурирующие интересы двух ключевых союзников Ирака — Ирана и Соединенных Штатов.

О выводе американских войск из Ирака стало известно вскоре после принятия первой с 2008 года Национальной оборонной стратегии США, в которой Россия была названа в числе четырех стран, угрожающих Америке, наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей. В связи с этим Пентагон потребовал дополнительных инвестиций. Долговременное стратегическое соперничество с КНР и РФ является принципиальным приоритетом для Министерства обороны, а не борьба с терроризмом, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Ирак объявил о победе над ИГ в декабре прошлого года после более трех лет изнурительной борьбы с террористами. В 2014 году "Исламское государство"* контролировало почти треть территории Ирака.

Американские войска были введены на территорию Ирака в 2003 году во время войны против Саддама Хуссейна. В 2007 году численность военнослужащих США на территории страны составляла 170 тысяч. Количество американских солдат в Ираке снизилось до 40 тысяч человек к 2011 году, когда было объявлено о завершении участия Вашингтона в войне в Ираке и выводе войск. В стране остались лишь подразделения, оказывавшие помощь в подготовке иракской армии.