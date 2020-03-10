США начали вывод своих войск из Афганистана, сообщил в понедельник, 9 марта, представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт. В течение следующих 135 дней численность военнослужащих США будет сокращена до 8600 человек. При этом, согласно заявлению, американские силы будут продолжать участвовать в антитеррористических операциях против "Аль-Каиды" и "Исламского государства", а также оказывать поддержку афганским силам безопасности.
В настоящее время в Афганистане дислоцировано до 13000 солдат США и НАТО. Около 8000 американских военнослужащих задействованы в учебной миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) по подготовке афганских сил безопасности, остальные участвуют в антитеррористических операциях.
Мирный договор между США и талибами
Постепенный вывод американских сил из Афганистана прописан в соглашении о мире, подписанном США и движением "Талибан" 29 февраля. В обмен на частичный вывод американских войск "Талибан" должен предоставить гарантии того, что он будет бороться с исламистами и начнет мирные переговоры с афганским правительством в Кабуле. Если талибы выполнят свои обязательства, США готовы вывести все свои войска и войска своих союзников в течение 14 месяцев.
Соглашение также предусматривает освобождение 5000 тысяч заключенных талибов. По данным агентства Reuters, президент Афганистана Ашраф Гани планирует объявить об освобождении не менее 1000 человек уже в ближайшие дни, чтобы начать переговоры с представителями движения "Талибан".
Сокращение американского военного присутствия происходит на фоне усиления внутриполитического конфликта в Кабуле. Ашраф Гани 9 марта был приведен к президентской присяге спустя почти полгода после президентских выборов. Однако его соперник, глава правительства Абдулла Абдулла в то же время провел свою собственную церемонию инаугурации. Во время церемонии в Кабуле прогремело несколько взрывов.
Американское присутствие в Афганистане продолжалось более 18 лет
США ввели войска в Афганистан в ответ на теракт 11 сентября 2001 года и отказ движения "Талибан", которое контролировало большую часть территории Афганистана, выдавать Усаму бин Ладена. Американцев поддержали партнеры по НАТО. В Международные силы содействия безопасности (ISAF), созданные резолюцией Совета Безопасности ООН в декабре 2001 года вошли 48 стран, США при этом предоставили самый крупный контингент. В январе 2015 года основные силы США и НАТО были выведены из Афганистана, в стране осталось около 13 тысяч военнослужащих для поддержки афганских сил безопасности.
В итоге через Афганистан прошли почти 100 тысяч солдат США, были убиты более 1900 американских военных и более 20 тысяч ранены. Стоимость операции в Афганистане с 2011 года составила 776 миллиардов долларов, заявили в Пентагоне. Некоторые исследования говорят, что эти цифры занижены.
TOP новостей
Попытки Кремля вытеснить банки SEB и Swedbank – реальная угроза или фантазия? (177)
Россия пытается вытеснить шведские банки из стран...
Итальянцы отзывают заказы, литовских молочников ждут тяжелые времена (3)
После того как Италия объявила карантин на своей...
Президент Литвы: стремление к созданию государства всеобщего благосостояния осложнит коронавирус (73)
Стремление к созданию государства всеобщего...
Из-за угрозы коронавируса шяуляйский ресторан проводит эксперимент (2)
"Столик забронирован", – такие таблички 9 марта стояли...
Сквернялис намерен вывести "из тени" 600-700 млн евро (12)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...