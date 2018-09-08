Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) в пятницу, 7 сентября, объявило о проведении в восточной Сирии учений сил международной коалиции, участвующих в операции "Непоколебимая решимость". "Наши силы продемонстрируют способность быстрого развертывания, нападения на цель совместно воздушными и наземными силами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Centcom.

В документе уточняется, что "представители коалиции информировали о проведении учений российскую сторону, используя установленные информационные каналы, направленные на предотвращение недопонимания или эскалации напряженности".

По данным американской медиакомпании CNN, эти учения, которые продлятся несколько дней, стали ответом на действия российских военных, которые ранее предупреждали США о готовящейся военной операции в районе американской военной базы Эт-Танф.

Ситуация вокруг базы Эт-Танф

Ранее российская сторона дважды предупреждала США о подготовке совместной с армией Башара Асада операции вблизи от расположения американских частей. Как утверждает российская сторона, на этой территории действуют боевики. Американское командование выразило обеспокоенность в связи с риском, которому могут подвергнуться военные США в случае проведения этой операции, предупредив о своем праве на самооборону, сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

Вокруг базы сил международной антитеррористической коалиции Эт-Танф пролегает 55-километровая зона ограниченного доступа. Как передает CNN, в Пентагоне рассчитывают, что российские военные будут держаться подальше от этой зоны. Однако в случае необходимости США без колебания применят необходимую силу для защиты своих войск, подчеркнули в Пентагоне.