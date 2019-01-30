Как отмечают в федеральном агентстве, запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи" при реализации "масштабной национальной инициативы в области безопасности". Она осуществляется в рамках обзора ядерной стратегии Пентагона, инициированного администрацией Дональда Трампа в минувшем году.
Поступят на вооружение до октября
"NNSA работает над тем, чтобы завершить производство первой партии боеголовок W76-2 и передать их ВМС до конца 2019 финансового года" (закончится в США 30 сентября. - Ред.), отмечают в Национальном управлении ядерной безопасности.
Ядерная боеголовка W76-2 пойдет на оснащение трехступенчатых твердотопливных баллистических ракет (БР) Trident 2, стоящих на вооружении военно-морских США и размещаемых на американских подводных лодках.
Модернизация путем снятия второй ступени
В распоряжении Пентагона - 14 ракетоносцев, несущих по 24 БР Trident 2. C 1970-х годов они были оборудованы ядерными боеголовками W76-0. В 2008 году было принято решение о модернизации до уровня W76-1 мощностью около 100 килотонн. Боеголовка W76-2 создана на основе имеющегося блока путем снятия второй ступени.
В феврале 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен предполагаемым развертыванием Москвой крылатых ракет, которое противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и рассчитывает на расширение Вашингтоном своего ядерного арсенала.
Российского сенатора задержали на заседании Совета Федерации по делу об убийствах (7)
Члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа...
Директор Нацразведки США: новые виды оружия РФ и КНР будут угрожать американским спутникам (6)
Россия и Китай намерены создавать вооружения,...
83% населения Грузии — за вступление в ЕС, 78% — в НАТО (6)
В Грузии на данном этапе отмечен самый высокий...
США начали производство ядерных боеголовок малой мощности (2)
Завод по производству ядерного оружия "Пэнтекс" в...
Пираты Карибского моря: кризис в Венесуэле возродил старый промысел (2)
Крах экономики Венесуэлы углубляется, и волна насилия и...
TOP новостей
Мачюлис: давно уже жители Литвы не чувствовали себя так хорошо, как сейчас (25)
Несмотря на то, что черные тучи не уходят и остаются над...
Депутат: Россия пытается состряпать дела на расследующих события 13 января 1991 года в Литве (17)
Россия пытается завести дела на расследующих события 13...
Глава Литовских аэропортов: новый аэропорт появится минимум через 15 лет (10)
Последние новости для литовских путешественников были...
Психолог рассказала, почему жители Литвы садятся за руль пьяными (15)
Превышение скорости и алкоголь – наиболее...
Из Литвы уходят холода, ждут серьезные перемены (5)
В среду ночью ожидаются небольшие осадки, в основном...