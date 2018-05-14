Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил, что из-за выхода Вашингтона из соглашения с Тегераном под санкциями могут оказаться европейские компании, имеющие деловые отношения с Ираном. "Это возможно. Все зависит от действий других правительств", - заявил Болтон в эфире телеканала CNN в воскресенье, 13 мая.
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© AP / Scanpix

Советник Дональда Трампа также предположил, что страны Европы "поймут, что в их интересах в конечном счете согласиться" с позицией США по ядерной сделке с Ираном.

Ранее глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) пессимистично оценил шансы немецких компаний на продолжение бизнеса в Иране после выхода США из соглашения. "Я не вижу простого решения, как оградить компании от рисков, связанных с американскими санкциями", - сказал Мас в интервью газете Bild am Sonntag. По его словам, в настоящий момент на переговорах европейских стран - участников ядерной сделки речь идет о том, возможна ли в принципе дальнейшая торговля с Ираном.

США введут санкции за бизнес с Ираном

Вашингтон планирует ввести санкции против зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном. Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса. В противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.

Трамп 8 мая объявил о выходе из соглашения, которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.

Deutsche Welle
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