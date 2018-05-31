Администрация президента США Дональда Трампа может уже 31 мая ввести пошлины на ввоз изделий из стали и алюминия из Евросоюза. Об этом сообщила в среду, 30 мая, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По ее сведениям, соответствующее решение Вашингтона связано с неготовностью Брюсселя пойти Соединенным Штатам на уступки.
Компаниям из ЕС дважды предоставляли отсрочку от пошлин, в последний раз - до 1 июня. Многократные попытки европейцев добиться отмены пошлин на постоянной основе не увенчались успехом.
В качестве ответной меры Евросоюз намерен ввести с 20 июня 25-процентные пошлины на американские товары, среди которых - апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы.
Европейские переговорщики заявили США, что готовы к диалогу, но не "намерены вести переговоры в условиях угроз".
Нидерландский министр внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Каг от лица Евросоюза также подчеркнула, что европейское сообщество имеет право на "бессрочное исключение" из числа стран, облагаемых тарифами.
Ранее Вашингтон отказался подписать совместное заявление стран-участниц Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подготовленное на встрече министров экономики в Париже.
Соединенные Штаты высказались против документа, в котором осуждается протекционизм и напоминается о вызовах в связи с изменением климата.
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