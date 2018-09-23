Власти США планируют осложнить процедуру получения постоянного вида на жительства (ПВЖ) или так называемых грин-карт. Соответствующие предложения американское министерство внутренней безопасности опубликовало в интернете 22 сентября. Согласно им, мигрантам может быть отказано в получении грин-карт, если они получают социальную помощь от государства, а также если власти предполагают, что они будут получать ее в будущем.
Речь идет о социальных пособиях в рамках таких программ, как оказание временной помощи нуждающимся семьям, льготная покупка продуктов, дополнительный социальный доход, а также о неденежной помощи - например, предоставлении медикаментов или продуктов питания.
Изменения могут затронуть миллионы семей
Если изменения будут приняты, миллионам семей с низким доходом придется выбирать между поддержкой государства и ПВЖ, отмечает издание Politico. При этом ужесточение правил затронет в основном легальных мигрантов и их семьи, так как нелегальные приезжие, как правило, не имеют права на государственную поддержку.
Около 50 тысяч человек в год выигрывают грин-карты в лотерею. В начале 2018 года республиканцы представили в Конгрессе США проект нового закона об иммиграции, который, в числе прочего, предусматривает отмену этой лотереи, а также усиление охраны границ и финансирование строительства заградительной стены на границе с Мексикой.
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