США могут ужесточить правила получения грин-карт

Если будут приняты изменения, предложенные министерством внутренней безопасности, миллионам семей придется выбирать между помощью государства и получением постоянного вида на жительство.
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Власти США планируют осложнить процедуру получения постоянного вида на жительства (ПВЖ) или так называемых грин-карт. Соответствующие предложения американское министерство внутренней безопасности опубликовало в интернете 22 сентября. Согласно им, мигрантам может быть отказано в получении грин-карт, если они получают социальную помощь от государства, а также если власти предполагают, что они будут получать ее в будущем.

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Речь идет о социальных пособиях в рамках таких программ, как оказание временной помощи нуждающимся семьям, льготная покупка продуктов, дополнительный социальный доход, а также о неденежной помощи - например, предоставлении медикаментов или продуктов питания.

Изменения могут затронуть миллионы семей

Если изменения будут приняты, миллионам семей с низким доходом придется выбирать между поддержкой государства и ПВЖ, отмечает издание Politico. При этом ужесточение правил затронет в основном легальных мигрантов и их семьи, так как нелегальные приезжие, как правило, не имеют права на государственную поддержку.

Около 50 тысяч человек в год выигрывают грин-карты в лотерею. В начале 2018 года республиканцы представили в Конгрессе США проект нового закона об иммиграции, который, в числе прочего, предусматривает отмену этой лотереи, а также усиление охраны границ и финансирование строительства заградительной стены на границе с Мексикой.

Deutsche Welle
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