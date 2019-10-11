США могут стать посредником в турецко-курдском конфликте

Президент США Дональд Трамп не исключил посредничества США в конфликте между Турцией и сирийскими курдами. Об этом глава Белого дома написал вечером в четверг, 10 октября, на своей странице в Twitter.
"Мы разгромили на 100 процентов калифат ИГ ("Исламское государство". - Ред.), и у нас больше нет войск в районах Сирии, которые сейчас атакует Турция. Мы идеально справились со своей задачей! Но теперь Турция нападает на курдов, с которыми воюет уже 200 лет… У нас есть три возможности на выбор: отправить в регион тысячи солдат и выиграть военным путем, жестко финансово задавить Турцию через санкции или стать посредником между Турцией и курдами!" - написал Трамп в своем микроблоге.
We defeated 100% of the ISIS Caliphate and no longer have any troops in the area under attack by Turkey, in Syria. We did our job perfectly! Now Turkey is attacking the Kurds, who have been fighting each other for 200 years....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019
Ранее американский лидер уже грозил Турции санкциями в случае, если она будет "негуманно" обращаться с курдами, однако до сих пор не конкретизировал это намерение. В Госдепе на вопрос о том, что именно будет расценено США как "негуманное обращение", был получен ответ "например, этнические чистки" в курдских районах, сообщает информагентство dpa. Однако пока свидетельств таких чисток нет, указали в Госдепе, добавив, что президент Трамп дал дипломатам указание попытаться добиться прекращения огня на севере Сирии.
США грозит Турции санкциями в случае негуманных действий в Сирии
В то же время в правительстве США заявили в четверг, что готовы будут применить против Турции "существенные дипломатические и финансовые санкции" в случае, если страна в ходе наступательной операции в Сирии совершит преступления против человечности. По словам официального представителя правительства США, санкции могут быть задействованы, если Турция примет в Сирии "необоснованные и негуманные меры", под которыми подразумеваются, в частности, этнические чистки, беспорядочный артиллерийский огонь или другие обстрелы мирного населения". Пока, по мнению США, подобные действия Турцией предприняты не были.
Далее представитель правительства США сообщил, что президент Трамп выразил опасение, что нападение Турции на объединение "Демократические силы Сирии" (SDF), возглавляемое представителями сил самообороны сирийских курдов (YPG), может привести к побегу сотен бойцов ИГ из курдских тюрем. При этом Турция обещала США принять на себя ответственность за пленных боевиков "Исламского государства", сообщает агентство Reuters.
Военная операция Турции в Сирии
В среду, 9 октября, Турция объявила о начале военной операции "Родник мира" в Сирии. Целью турецкого наступления, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, является борьба против курдских боевиков и террористов "Исламского государства" в приграничных районах на северо-востоке Сирии.
Анкара намерена создать там так называемую зону безопасности, очищенную от боевиков, и расселить в этих районах до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. США, которые участвуют в антитеррористической операции сил международной коалиции против ИГ, отказались поддерживать турецкую армию на севере Сирии и содействовать ей. Однако не стали они поддерживать и курдов, до недавнего времени бывших их союзниками по борьбе с ИГ.
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