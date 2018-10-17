Тем районам, где присутствуют российские и иранские войска, США планируют не оказывать больше помощь, передает телеканал NBC со ссылкой на пять источников.
Новая стратегия войны в Сирии в целом предполагает "придание особого значения мерам политического и дипломатического характера с целью вытеснения Ирана из Сирии путем оказания на него давления в финансовом отношении" (цитата по ТАСС).
При этом новый план не включает в себя прямое нанесение США ударов по иранским силам и подконтрольным им отрядам. Американские военные сохранят возможность "наносить удары по иранским силам, если посчитают, что находятся под угрозой".
Один из источников телеканала отмечает, что официальная цель действий Вашингтона в Сирии по-прежнему заключается в борьбе против террористической группировки "ИГ". Вместе с тем, "Белый дом и Госдепартамент будут прилагать больше усилий для противодействия Ирану, оказывая на него давление в сфере экономики и дипломатии". По данным NBC, в Вашингтоне уверены, что из-за ужесточения санкций США в отношении Ирана Тегерану будет сложно платить подконтрольным силам в Сирии.
16 октября США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков, которые, по данным Вашингтона, оказывают финансовую поддержку ополчению Басидж в Сирии — иранскому полувоенному ополчению, входящему в состав элитного Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР). В Минфине страны отметили, что ограничения введены в рамках борьбы с терроризмом.
С 6 августа Вашингтон восстановил масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Санкции включают запрет на приобретение Ираном американских долларов, на торговлю золотом и другими ценными металлами, на продажу, поставку или торговлю алюминием и сталью, а также графитом и углем, на продажу или покупку иранских риалов в "значительных" объемах, или на поддержание "значительных" средств или счетов вне страны с использованием иранских реалов, на выпуск иранского долга, а также санкции против иранских автомобилей. Кроме того, Вашингтон отзывают разрешения, выданные в рамках СВПД, на возможность Ираном экспортировать ковры и продукты питания в США.
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