По словам президента Трампа, Польша построит объекты для размещения американских военнослужащих, в соответствии с декларацией, которую подписали в понедельник американские и польские официальные лица. Трамп также сообщил, что Польша может участвовать в программе безвизового въезда в США, и сказал, что планирует "весьма скоро" организовать отложенный ранее визит в Польшу.
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